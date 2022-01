Domanda per l’assegno unico familiare, si possono presentare le domande

Assegno Unico: Inas e Caf Cisl al servizio delle famiglie – Centro di Assistenza Fiscale e Patronato si coordinano per garantire il migliore servizio nel più breve tempo possibile. A partire da sabato 1 gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per ottenere l’Assegno Unico Familiare, un contributo economico mensile che verrà erogato a partire dal prossimo mese di marzo. L’assegno unico è un beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti figli a carico entro determinati limiti di età, sulla base della situazione economica del nucleo fotografata dall’ISEE in corso di validità.

Come si presenta la domanda?

Per presentare la domanda basta rivolgersi ad una qualsiasi delle sedi Cisl in cui sono presenti gli operatori del Patronato INAS Cisl: la richiesta sarà validata per il periodo compreso tra il mese di marzo 2022 e febbraio 2023, l’assegno sarà riconosciuto dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

I criteri di determinazione della somma erogata sono principalmente due: il numero di figli; il reddito della famiglia.

Quindi, per presentare la domanda gli interessati devono richiedere l’ISEE, cosa che è possibile fare attraverso il CAF Cisl.

Con la richiesta ISEE inoltrata si può accedere agli sportelli del Patronato INAS Cisl per la presentazione della domanda per l’Assegno Unico.

Una corsia privilegiata

Per prenotare l’ISEE 2022 gli interessati possono telefonare al numero verde 800 948 888 ma anche prenotare dal sito Caf Ciao ): una volta completato l’inoltro della pratica sarà lo stesso operatore a fissare l’appuntamento con il Patronato INAS Cisl per la presentazione della domanda dell’Assegno Unico.

Chi invece è già in possesso dell’ISEE 2022 può chiedere direttamente l’appuntamento al Patronato INAS telefonando sempre al centralino gratuito 800 948 888

Attenzione: chi sta ricevendo il Reddito di cittadinanza non deve fare domanda per l’Assegno Unico, perché il contributo a cui ha diritto gli verrà automaticamente corrisposto dall’INPS. (nota stampa)