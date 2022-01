Due posti per il servizio civile a Spazio 4, domande entro il 10 febbraio

C’è ancora tempo fino al 10 febbraio alle ore 14 per candidarsi come volontaria o volontario di Servizio Civile a Spazio4.0, grazie alla proroga del Bando di Servizio Civile Universale da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili. Cooperativa sociale L’Arco, uno dei gestori del centro di aggregazione polivalente del Comune di Piacenza, mette a disposizione due posti per ragazze e ragazzi interessati a trascorrere 12 mesi a fianco degli operatori dello spazio, con il compito di affiancarli in diverse mansioni, a partire da giugno 2022.

Le attività di Spazio4.0 sono infatti tante, diversificate e rivolte cittadini di differenti fasce di età: all’interno di questa esperienza formativa e di volontariato i giovani potranno dedicarsi all’assistenza agli operatori nelle attività educative (sostegno compiti, centro estivo), nell’organizzazione eventi, nelle attività di comunicazione e back office, ma anche nelle iniziative sportive per ragazzi, così come nella manutenzione dell’area esterna e degli orti e all’interno della nascente Ciclofficina Pignone. Ai ragazzi selezionati verrà garantito un periodo di formazione, in cui si spiega al volontario i propri doveri, i propri diritti e lo si prepara a svolgere al meglio le mansioni che gli saranno poi affidate, sempre in affiancamento a operatori più esperti.

La proposta è rivolta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni e l’impegno orario settimanale richiesto è di 25 ore, da lunedì a venerdì. Un’esperienza che può rivelarsi molto utile per chi, ad esempio, ha magari terminato il proprio ciclo di studi, o è in attesa di capire come proseguirlo o, ancora, decide di prendersi un anno di pausa di riflessione, mettendosi alla prova in progetti sociali, culturali, civici ed educativi. Un modo per “aprire gli occhi sul mondo e dare il proprio contributo alla comunità”, così come un “vero e proprio trampolino di lancio nel mondo adulto e in quello lavorativo”, da cui spesso possono nascere collaborazioni proficue. Inoltre, anche se il servizio civile è volontario, per tutto il periodo di svolgimento del servizio si percepisce un piccolo compenso, pari a 444,30 euro netti mensili.

Le interessate e gli interessati possono chiedere maggiori informazioni e proporre la propria candidatura scrivendo a Consorzio Sol.Co Piacenza alla e-mail progettazione@solcopiacenza o chiamando il numero 0523.594711- interno 3. Altre informazioni su www.comune.piacenza.it/spazio4 e profili social di Spazio4.0: pagina Facebook Spazio4 Piacenza e account Instagram @spazio4piacenza.