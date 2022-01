E-car: è boom nel mondo e in Italia

Oggi sentiamo spesso discutere di temi come l’ecosostenibilità e la mobilità elettrica. Proprio quest’ultima rappresenta una delle tendenze più vive al momento, soprattutto in ottica decarbonizzazione mondiale. Attualmente anche in Italia sono stati mossi dei passi in avanti decisivi, per quel che riguarda lo sviluppo del mercato dell’elettrico. È per questo che oggi ci concentreremo proprio sui dati a tinte tricolori, ma partendo da una panoramica generale e globale su questo settore.

Una panoramica delle auto elettriche nel mondo

Il 2021 è stato un anno particolarmente fortunato, specialmente per quanto concerne il mercato delle auto elettriche. Le previsioni parlavano di un aumento delle vendite dell’80%, rispetto al 2020, e sono state puntualmente rispettate. Il mercato della mobilità elettrica nel mondo, infatti, è andato incontro ad un vero e proprio boom, comunque ampiamente previsto dagli esperti del settore. Per quel che riguarda i dati, i numeri sono ancor più clamorosi se si confronta l’anno appena chiuso con il 2019. In soli due anni la vendita di auto elettriche a livello globale ha messo a registro un +168%, come spiega una recente ricerca pubblicata da Bloomberg.

Entro il 2030 sono previsti ulteriori passi in avanti clamorosi, con gli Stati Uniti e la Cina che si contenderanno lo scettro di regine dell’elettrico, e con l’Europa terza protagonista. È chiaro che il merito di questo boom appartiene soprattutto alle politiche UE, che hanno spinto verso un piano che prevede una totale decarbonizzazione entro pochi anni. Di riflesso, le case automobilistiche hanno iniziato ad investire pesantemente sul settore della mobilità elettrica, il che ha stimolato anche la ricerca scientifica e lo sviluppo di batterie sempre più performanti e durevoli. Proprio le batterie di ultima generazione rappresentano una delle chiavi del successo delle auto elettriche.

Il focus sul mercato italiano e il tema colonnine

Le immatricolazioni di auto elettriche volano anche in Italia, con un numero di vendite raddoppiato rispetto all’anno precedente. Al momento le vetture ad alimentazione elettrica occupano una quota del mercato automotive nazionale pari al 13,5%, e si tratta ufficialmente di un record imprevedibile fino a pochi anni fa. Inoltre, bisogna mettere in conto anche la flessione di dicembre, con un calo del 10% circa di immatricolazioni. Un intoppo dovuto ai ritardi nelle consegne, a sua volta legato alla crisi dei semiconduttori.

Per quel che riguarda le stazioni di ricarica, si può e si deve ancora migliorare. Per prima cosa, è bene sottolineare che la ricarica dell’auto elettrica può avvenire anche a casa, e che ci si può informare sull’argomento leggendo le guide degli specialisti. I numeri delle colonnine in Italia sono comunque in aumento, e attualmente arrivano ad un totale intorno alle 26 mila unità. Il vero problema è la disomogeneità a livello nazionale, con alcune regioni che faticano molto da questo punto di vista. In secondo luogo, il numero di colonnine per la ricarica rapida non è ancora sufficiente, il che testimonia il ritardo tricolore nei confronti di altre nazioni europee. Un ritardo che, ad ogni modo, la Penisola sta colmando velocemente.