E’ già tempo di saldi, in Emilia Romagna si parte il 5 gennaio 2022

In Emilia Romagna i saldi della stagione invernale 2021-2022 inizieranno il 5 gennaio prossimo.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio per cogliere le occasioni si spenderanno circa 119 euro a persona, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro. Secondo Confesercenti 4 italiani su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare degli acquisti a prezzi scontati, per un budget medio previsto di 150 euro a persona.

“Superate le deroghe dello scorso anno che avevamo adottato per permettere alle imprese di recuperare la stagione autunno-inverno 2020 penalizzata dalle misure di contenimento della pandemia-spiega l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini-, si torna anche in questo settore alla normalità. Una decisione che abbiamo condiviso con le altre Regioni italiane, Federmoda e le associazioni di categoria del settore, visti i buoni risultati registrati in questa prima fase di ripartenza”.