Epifania, dalla Befana dolci e regali per i bimbi di Ottone

Epifania, anche ad Ottone è arrivata la Befana. “Né la pandemia né i tanti problemi che vive in questo momento il nostro bellissimo paese – spiega in una nota il vicesindaco Maria Lucia Girometta -, hanno fermato questa vecchina, tanto attesa dai bambini; erano ad aspettarla in piazza e quando è arrivata, con l’immancabile scopa e il sacco pieno di dolciumi e di piccoli regali, li abbiamo visti emozionati e felici. Questo evento – continua – ci ricorda che questo momento magico è da salvaguardare, soprattutto oggi che si rischia di perdere i contatti con questa dimensione straordinariamente fantasiosa e che ci insegna che i bambini amano ancora stupirsi e sognare”.

“Ringrazio – conclude Girometta – Claudia e la Proloco, sempre attiva in ogni momento dell’anno, per aver organizzato questo momento indimenticabile per i bimbi di Ottone e per dedicare tempo e disponibilità a chi crede ancora in questa magia”.