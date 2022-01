Europa Verde Piacenza “Ingiusto bonus psicologi fuori da Legge di Bilancio”

Intervento del Gruppo Europa Verde Piacenza

Perchè il Bonus psicologo (o bonus salute mentale) non è stato inserito nella Legge di Bilancio 2022? Questo è l’interrogativo di Europa Verde Piacenza, visto che la misura era stata approvata e sostenuta da tutti i partiti. Erano previsti 50 milioni di euro per aiutare economicamente coloro che decidono di rivolgersi a uno psicologo, uno psicanalista, uno psichiatra, uno psicoterapeuta. Stando ai dati dell’Istituto Piepoli, oltre il 27% dei pazienti che intendevano rivolgersi a uno di questi professionisti non ha potuto farlo per ragioni economiche.

Non si può, in tempo di pandemia, pensare di togliere denaro alla salute mentale. Vediamo soprattutto nelle nuove generazioni un impatto considerevole a livello di ansia e depressione, negli ultimi due anni abbiamo visto un incremento di oltre il 70% di richieste di aiuto nei reparti di neuropsichiatria infantile. Non possiamo non guardare a questi dati. Dal punto di vista degli psicologi si tratta di svalorizzare la professione, anche in relazione al contributo che gli psicologi possono dare al benessere della società. Si deve intendere lo stesso Ministero della Salute nel quadro biopsicosociale, ovvero fisica, psicologica e sociale.

Ringraziamo per l’impegno la nostra referente in Regione Silvia Zamboni che ha strappato un duplice impegno all’Aula: monitorare, da un lato, l’impatto psicopatologico della pandemia su bambini, adolescenti e giovani 0-25 anni destinando 1,5 milioni di euro ai Comuni per il contrasto alla povertà minorile, educativa e relazionale, e a contrastare il cosiddetto ritiro sociale; dall’altro lato, l’Emilia-Romagna incrementerà il reclutamento di psicologi grazie a risorse specifiche pari a 1.486.514 euro per l’anno 2021. La speranza che abbiamo come EuropaVerde è che anche in futuro si investa in questo senso, con l’introduzione della figura dello psicologo di base e l’aumento del numero di psicologi assunti dal servizio sanitario nazionale.