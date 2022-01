Federica Piccinini in visita alla Volley Academy “Qui strutture all’avanguardia”

Giornata speciale per la Volley Academy Piacenza, che mercoledì ha ricevuto la visita di Francesca Piccinini, leggenda della pallavolo azzurra e vicepresidente di UYBA Volley, che ha avuto modo di vedere in prima persona le strutture della società presieduta da Corrado Marchetti.

“La Volley Academy Piacenza è una società giovane e con le idee molto chiare con una organizzazione da Serie A – ha detto Piccinini al termine dell’incontro -. Ho visitato le loro strutture e devo dire che mi hanno sorpreso per quanto sono complete e all’avanguardia. Per alzare il livello della pallavolo giovanile in Italia è necessario che ci sia una stretta collaborazione tra le società più virtuose e la Volley Academy Piacenza è senza alcun dubbio una di queste”.