Ferito dopo l’aggressione, soccorso un uomo. Si cerca il responsabile

Una persona ferita dopo una colluttazione, aggressore in fuga. È successo in Piazzale Roma a Piacenza poco dopo le 23 di domenica 30 gennaio. Da quanto è stato possibile apprendere, un uomo di 35 anni, di nazionalità straniera, è stato aggredito per futili motivi all’esterno di un locale; l’aggressore è scappato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il ferito è stato soccorso dai sanitari della Croce Bianca e condotto per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino.

Sul posto due pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri, con i militari impegnati a raccogliere alcune testimonianze per avviare le indagini al fine di risalire all’identificazione dell’aggressore.