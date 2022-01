Festa di S.Antonio, in San Dalmazio la benedizione degli animali

Nell’antico oratorio ducale di S. Dalmazio, in via Mandelli a Piacenza, lunedì 17 gennaio, festa di S.Antonio Abate, sarà rinnovata la pluricentenaria tradizione della benedizione degli animali.

Le benedizioni saranno impartite fra le 17 e le 18 poi sarà celebrata la Messa e gli animali potranno restare in chiesa con chi li accompagna. Celebrante sarà don Mauro Stabellini, già cappellano di S.Dalmazio. Come tradizione sarà benedetto e distribuito il sale e a chi ne farà richiesta verrà consegnato l’unguento, preparato in farmacia, per lenire le irritazioni della pelle. Per partecipare al rito occorrerà seguire le ormai consuete norme contro la pandemia. Le offerte raccolte saranno devolute dalla Confraternita dello Spirito Santo, titolare dell’oratorio, ad iniziative caritative.