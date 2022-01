Final Four di Coppa Italia posticipata al 5 e 6 marzo. Anticipata l’11^ di ritorno

La Lega Pallavolo Serie A ha deciso lo spostamento della Final Four della Del Monte® Coppa Italia dal 22 e 23 gennaio al weekend del 5 e 6 marzo 2022. La variazione implica l’anticipo della 11a giornata di ritorno, che troverà collocazione il 22 e 23 gennaio.

“Avevamo già condiviso in una riunione dei Presidenti della SuperLega Credem Banca l’esame dell’attuale planning e delle più recenti problematiche legate ai posticipi delle gare – spiega il Presidente di Lega, Massimo Righi. – Dopo esserci confrontati anche con la Commissione Medica, abbiamo ritenuto opportuno non rischiare la disputa in gennaio per evitare il verificarsi di casi di ritiro delle squadre. Da qui la decisione di spostarla 40 giorni più avanti, al 5 e 6 marzo”.

Coppa Italia, il programma dei Quarti di Finale – Sarà il recupero della 13a giornata di andata di SuperLega Credem Banca tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, in programma mercoledì 12 gennaio alle 20.30, a definire il quadro dei Quarti di Finale Del Monte® Coppa Italia in programma in gara unica domenica 16 e mercoledì 19 gennaio. L’unico punto interrogativo della classifica del girone di andata resta quindi sulla quinta posizione, attualmente occupata da Monza, con Piacenza, al momento sesta, che in caso di vittoria da tre punti scavalcherebbe i brianzoli. Ad attenderle, domenica alle 18.00, ci saranno Trento e Modena, con i primi che giocheranno in diretta su RAI Sport.

Negli altri Quarti di Finale, Civitanova incontrerà Milano domenica alle 18.00 mentre Perugia scenderà in campo mercoledì 19 gennaio alle 20.30 con Padova.

Quarti Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Domenica 16 gennaio 2022, ore 18.00

Leo Shoes PerkinElmer Modena (4) – (Vero Volley Monza/Gas Sales Bluenergy Piacenza) (5)

Diretta Volleyballworld.tv

Cucine Lube Civitanova (2) – Allianz Milano (7)

Diretta Volleyballworld.tv

Itas Trentino (3) – (Gas Sales Bluenergy Piacenza/Vero Volley Monza) (6)

Diretta RAI Sport

Diretta Volleyballworld.tv

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 20.30

Sir Safety Conad Perugia (1) – Kioene Padova (8)

Diretta Volleyballworld.tv

Sabato 5 marzo 2022

Semifinali Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Vincente Quarti 1a-8a – Vincente Quarti 4a-5a

Vincente Quarti 2a-7a – Vincente Quarti 3a-6a

Domenica 6 marzo 2022

Finale Del Monte Coppa® Italia SuperLega