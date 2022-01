Finisce con l’auto contro un palo della luce: fermato dagli agenti è positivo all’alcol test

Finisce con l’auto contro un lampione davanti ad una pattuglia della Polizia Locale in transito, fermato dagli agenti risulta positivo all’alcol test. È successo intorno alle 15 dì martedì 25 gennaio in via Agazzano a San Nicolò.

Alla guida di una Fiat Tipo un trentacinquenne italiano che, mentre stava effettuando una manovra di svolta, ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica. Il conducente è stato immediatamente fermato dai poliziotti dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta e sottoposto ad alcol test che ha fatto segnare un valore di oltre 1,5 g/l, più di tre volte il limite di legge. Il 35enne è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo – a lui intestato – è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.