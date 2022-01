Finisce con l’auto nel canale, soccorso il conducente

Intorno alle 21 di domenica 16 gennaio un’auto è finita nel canale. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale Val Tidone nel tratto compreso tra Borgonovo conduce a Fabiano. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Sarmato, l’uomo al volante di una Peugeot 206 ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada, ribaltandosi, e terminando la propria corsa a un centinaio di metri dal punto in cui è uscita di strada. In soccorso del conducente i sanitari del 118 dell’Ospedale di Castelsangiovanni e il personale della Croce Rossa di Pianello che, dopo aver prestato le prime cure sul posto lo hanno trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza in codice giallo. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.