Fiorenzuola calcio, altri otto positivi al covid nel gruppo squadra

Con una comunicazione ufficiale la società U.S. Fiorenzuola calcio ha reso noto che “prima della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì 3 gennaio 2022, otto componenti del gruppo squadra sono risultati positivi ad un tampone molecolare per la presenza di SARS-CoV-2″.

“I soggetti positivi sono stati prontamente isolati presso i propri domicili e non hanno avuto contatti con il resto del gruppo squadra. Seguirà uno stretto monitoraggio secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, immediatamente informate. Gli otto componenti del gruppo squadra sono asintomatici e vaccinati, e vanno ad aggiungersi ai tre casi riscontrati a fine 2021 per un totale di 11 positività interne al gruppo squadra rossonero”.