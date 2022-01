“Garantire la dignità di ogni uomo”, in Fondazione convegno di Azione Cattolica

E’ in programma sabato 5 febbraio alle ore 17 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

(via Sant’Eufemia 12 – Piacenza) il secondo appuntamento dei tre programmati dalla Azione Cattolica di Piacenza-Bobbio, nell’ambito della proposta socio-politica presentata all’inizio dell’anno associativo.

“Garantire la dignità di ogni uomo nelle nostre comunità”, questo il titolo della tavola rotonda che – spiegano i promotori – “si vuole focalizzare su come la nostra società sia in grado di integrare e dare dignità e diritti a chi cerca una vita nuova in un paese straniero”. Interverranno: Luigi Gazzola (funzionario del Tribunale di Piacenza), Daniela Sartori (assistente sociale) e Francesco Milione (responsabile Promozione Mondialità della Caritas Diocesana). Concluderà l’incontro, moderato da Alessandro Fermi (Azione Cattolica della Parrocchia di Fiorenzuola d’Arda), il prof. Alessandro Candido, docente di Diritto Pubblico presso Università Bicocca di Milano, Presidente MEIC e ACLI Diocesane, con un intervento dal titolo: “Il diritto di cittadinanza dello straniero in Italia: questioni aperte.”

Per partecipare è necessario il green pass rafforzato.