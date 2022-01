Gas Sales Bluenergy, fissate le date dei recuperi: il programma

La Lega Pallavolo Serie A ha fissato le date di sette recuperi di SuperLega, tre dei quali riguardano la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza alle prese con diversi casi di positività al Covid all’interno del gruppo squadra.

La gara contro Ravenna, valida per la prima giornata di ritorno e precedentemente rinviata al 2 febbraio, è stata spostata a mercoledì 2 marzo, alle ore 20.30; quella contro Cisterna, valida per la sesta giornata di ritorno, originariamente in programma il 30 gennaio e successivamente rinviata, sarà recuperata mercoledì 9 febbraio alle ore 20.30. E’ infine in programma mercoledì 23 febbraio (ore 20.30) il match contro Perugia, valido per l’undicesima giornata di ritorno.