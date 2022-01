Gas Sales Bluenergy in campo contro Monza (2-0) DIRETTA

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY-VERO VOLLEY MONZA 2-0 (25-23; 25-17)

LA DIRETTA

Dopo la serie di rinvii causa Covid torna in campo la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domenica ospita al Palabanca Vero Volley Monza

Nel match di andata la formazione lombarda, in stato di grazia, portò a casa il bottino pieno in tre set, ma Piacenza ora vuole sfruttare il fattore campo e gettarsi alle spalle l’ultimo complicato periodo. I padroni di casa sono sesti in classifica dopo 11 gare giocate e hanno accumulato 2 punti di ritardo nei confronti di Monza, quinta, ma con due gare in più disputate. L’ultimo match giocato dai piacentini, il recupero della 12a di andata in Veneto, si è chiuso con l’incompiuta al tie break con Verona.