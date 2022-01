Gas Sales Bluenergy ospita Civitanova nel recupero “Mettere in campo la nostra qualità”

La SuperLega Credem Banca accende i riflettori per il turno infrasettimanale che prevede il recupero della 2a di ritorno tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Cucine Lube Civitanova che di fronte alle telecamere di Volleyball TV scenderanno in campo mercoledì 19 gennaio alle 20.30.

Umori opposti tra le due rivali nel match che vede di fronte la Gas Sales Bluenergy Piacenza e la Cucine Lube Civitanova, società che si sono già affrontate 5 volte: il filotto di 4 vittorie della Lube negli scontri diretti è stato interrotto degli emiliani nel torneo in corso all’Eurosuole Forum. I padroni di casa, che schierano Cester, unico ex del match, sono reduci dall’entusiasmante vittoria sul campo di Modena valsa la qualificazione alla Final4 di Del Monte Coppa Italia in programma a Bologna il 5 e 6 marzo. Dall’altra parte del campo la Cucine Lube Civitanova che, dopo la bella vittoria di Champions League in esterna sul campo dei polacchi dello Zaksa, ha subito l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Milano nei Quarti giocati domenica scorsa anche a causa dell’assenza di 4 atleti, tra cui Anzani, a rischio anche per la trasferta del PalaBanca. La vincitrice delle ultime due edizioni ha mancato il pass per la Final Four dopo 11 anni di presenza fissa. In classifica Piacenza è quinta con 25 punti in 15 gare, Civitanova è terza con 31 punti in 13 match. Catania è a una partita dalle 100 in Regular Season.

“Giocando ogni tre giorni non è possibile fare grandi preparazioni – le parole alla vigilia di coach Bernardi -. Arriviamo sicuramente da una vittoria molto importante che ci ha dato la possibilità di raggiungere un traguardo straordinario. Essere alle Final Four di Coppa Italia significa aver svolto un bel lavoro e aver ottenuto un livello di gioco sicuramente alto che fino a questo momento forse non ha avuto molta costanza, però abbiamo dimostrato di saper giocare un’ottima pallavolo. Domani incontriamo un’altra grandissima squadra, abituata a vincere e che arriva da una grande delusione con l’eliminazione della Coppa Italia. Sarà quindi un avversario agguerrito. Noi dobbiamo essere pronti e cercare di mettere in campo la qualità che abbiamo e che si sono viste con Vibo e Modena”.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Cucine Lube Civitanova, 1 successo Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Enrico Cester a Lube nel 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

A CACCIA DI RECORD

In carriera Regular Season: Damiano Catania – 1 alle 100 partite giocate (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Osmany Juantorena – 4 battute vincenti ai 400, 1 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

In carriera tutte le competizioni: Adis Lagumdzija – 1 punto ai 800 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Maxwell Philip Holt – 3 battute vincenti ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Ricardo Lucarelli Santos De Souza – 4 punti ai 500 (Cucine Lube Civitanova).

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 41, Leo Shoes PerkinElmer Modena 33, Cucine Lube Civitanova 31, Itas Trentino 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 22, Kioene Padova 17, Gioiella Prisma Taranto 15, Top Volley Cisterna 14, Verona Volley 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes PerkinElmer Modena, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Vero Volley Monza, Verona Volley.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova; 2 Incontri in meno: Consar RCM Ravenna.