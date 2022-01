Gas Sales Bluenergy, rinviata anche la gara contro Cisterna

Nuovo rinvio per la Gas Sales Bluenergy Volley: come informa la Lega Pallavolo Serie A, dopo quella contro Perugia anche la gara contro Cisterna, in programma sabato 29 gennaio e valida per la 6^ giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti fra i biancorossi.