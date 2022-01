Giorno della Memoria, le iniziative di Anpi Piacenza

Giorno della Memoria, ecco le iniziative promosse e a cui parteciperà Anpi Piacenza – con le sue diverse sezioni – il 27 gennaio.

“Anche quest’anno – si legge in una nota – la Sezione di Monticelli d’Ongina, comune dove un tempo viveva una comunità ebraica, in collaborazione con il Fai, nei giorni attorno al 27 gennaio organizza incontri con le classi delle scuole dell’obbligo sia del proprio comune che di Caorso e Castelvetro. La conversazione viene integrata dalla visione di un video con testimonianze di quella passata comunità anch’essa duramente colpita dalle persecuzioni”. “A Borgonovo V.T – informa Anpi -, giovedì 27, alle ore 11,30, inaugurazione, nei locali del complesso scolastico, di una mostra fotografica sul “Viaggio della Memoria” dell’aprile 2010, organizzato dall’Anpi e dall’Isrec, al lager di Mauthausen-Gusen in Austria, con la partecipazione di Maria Razza sorella del diciannovenne Luigi Razza là deportato e fatto morire, per il cui ricordo il prossimo 23 aprile sarà posta in opera una “Pietra d’inciampo” all’ingresso della scuola, dove fu catturato il 23 novembre 1944″.

“A Castel San Giovanni – prosegue la nota -, giovedì 27, il presidente della Sezione Anpi, Paolo Brega, terrà una conversazione con gli studenti del locale Liceo scientifica sugli Internati Militari Italiani in Germania. Il giorno dopo, venerdì 28, alla ore 10, a ricordo degli IMI castellani verrà inaugurata una lapide nel famedio del cimitero”. “Comunichiamo – conclude Anpi – che il Congresso Provinciale della nostra Anpi, dopo l’intervenuto rinvio, è ora fissato per la mattina di domenica 20 febbraio, a Piacenza, nella “Sala Mandela” della Camera del Lavoro. Interverrà e concluderà la discussione il vice-presidente nazionale vicario Carlo Ghezzi”.