“Gli animali fanno parte della famiglia, oggi chiediamo una benedizione per loro e anche per noi”. Lo ha detto uno dei tanti partecipanti alla cerimonia tenutasi in San Dalmazio, a Piacenza, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio.

A presiedere la celebrazione don Mauro Stabellini. Sono stati distribuiti anche sale, come vuole la tradizione, insieme ad un unguento preparato da una farmacia della città per curare il fuoco di Sant’Antonio.