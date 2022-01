Gragnano, ampliato l’orario per la prenotazione dei servizi sanitari

Gragnano Trebbiense, potenziato il servizio C.U.P. “La pressione che si sta esercitando sui vari centri vaccinali del territorio dove è possibile effettuare prenotazioni di prestazioni sanitarie, si sta registrando anche a Gragnano., ove il C.U.P., attivo da anni – in Piazza Verdi, 2 – è preso d’assalto in questi giorni, soprattutto per l’aumento delle richieste di vaccinazioni anti-Covid, anche da parte di cinquantenni alla prima dose – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Per garantire con continuità anche le attività ordinarie di prenotazione visite, consegna referti e screening colon retto, il Comune ha deciso di anticipare temporaneamente di un’ora l’orario di apertura. Si tratta – continua la nota – di un ampliamento del servizio reso possibile anche grazie alla presenza di Annarita Chimenti, quale operatrice del Servizio Civile Volontario che, in questi frangenti, sta supportando il personale addetto”.

Pertanto attualmente e fino a nuove disposizioni, il nuovo orario è il seguente: LUNEDI’ 8.30-12.30; MERCOLEDI’ 8.30-12.30; VENERDI’ 8.30-12.30