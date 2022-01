Guardia medica sospesa, l’ordinanza simbolica di Ferriere: “Attenti a non ammalarvi dalle 20 alle 8 e nei festivi”

Un’ordinanza simbolica di protesta. E’ quella firmata dal sindaco di Ferriere Carlotta Opizzi che invita i propri concittadini a “porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi e dalle 20,00 alle 8,00 dei giorni feriali”.

L’iniziativa è stata presa dall’amministrazione comunale dell’alta Val Nure per contestare la scelta dell’azienda sanitaria di accorpare temporaneamente le guardia medica con quella di Bettola (stessa sorte per quella di Ottone accorpata con Bobbio), più a valle di oltre 27 chilometri. Si tratta di un’ordinanza dimostrativa perchè al momento non risulta pubblicata sull’albo pretorio del Comune.

Nella conferenza stampa settimanale sull’andamento dell’epidemia in provincia, il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino ha precisato che “la decisione di chiudere in maniera momentanea il servizio della Guardia Medica è legato alla volontà di non lasciare scoperte le Usca, per garantire invece un’attività che è indubbiamente preziosa ma che vede magari un intervento ogni due notti”.

Ecco il testo dell’ordinanza:

COMUNE DI FERRIERE PROVINCIA DI PIACENZA

Ferriere, li 4 gennaio 2022

IL SINDACO

Vista la decisione dell’ASL di Piacenza, comunicata in data 28.12.2021, di accorpare il servizio di continuità assistenziale di Ferriere a quello di Bettola a decorrere dal 1.1.2022.

Considerato che, per effetto della suddetta decisione, a far data dal 1.1.2022 il territorio del Comune di Ferriere è sprovvisto di medico nei giorni festivi, prefestivi e dalle 20,00 alle 8,00 dei giorni feriali, periodi nei quali non viene fornita la continuità assistenziale.

Ritenuto che la suddetta assenza del medico renda molto più rischioso ammalarsi e stare male nei giorni e negli orari indicati.

Considerato che, nonostante le numerose sollecitazioni, l’azienda non ha ad oggi fornito alcuna soluzione.

Nelle more del ripristino del servizio da parte dell’AUSL di Piacenza

ORDINA

Di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi e dalle 20,00 alle 8,00 dei giorni feriali.

la trasmissione di copia della presente all’AUSL di Piacenza.

Si invitano tutti i cittadini a rispettare la presente ordinanza.