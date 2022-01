Il consigliere Andrea Pugni entra in Forza Italia

Il consigliere Andrea Pugni aderisce a Forza Italia. Pugni, candidato sindaco di Piacenza per il M5s nel 2017, dopo 4 anni trascorsi in consiglio a fianco di Sergio Dagnino come rappresentante del movimento, dallo scorso ottobre aveva deciso di entrare nel gruppo misto.

Ora è stato invece ufficializzato il suo ingresso nelle fila di Forza Italia, il cui gruppo consiliare ha perso non pochi rappresentanti di peso durante l’amministrazione Barbieri.

L’adesione verrà ufficializzata domani, sabato 15 gennaio, nel corso di una conferenza stampa.

All’incontro parteciperanno il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi, il coordinatore provinciale di Piacenza Gabriele Girometta, il coordinatore cittadino Leonardo Bersani, la consigliera provinciale Paola Galvani, oltre a Andrea Pugni che spiegherà le ragioni della sua scelta.