“E’ necessaria la volontà e il dovere di coltivare la memoria, perché nessun uomo debba più vivere l’esperienza di essere ‘una cosa agli occhi di un uomo’, come ha scritto Primo Levi”. Così il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri in occasione della tradizionale cerimonia istituzionale dedicata alle vittime della Shoah, nel 77esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz.

La commemorazione si è svolta nella mattinata del 27 gennaio presso il Giardino della Memoria, sullo Stradone Farnese. Oltre al primo cittadino, hanno preso parola il prefetto Daniela Lupo – “la memoria è fondamento della Repubblica – ha detto -. Ricordare è dovere civico che facciamo nostro. Per i giovani deve esserci consapevolezza, evitando la banalizzazione di quanto accaduto comparandolo con le misure attuali di contenimento covid. Evitiamo questa banalizzazione del linguaggio” -, e don Giuseppe Basini, parroco della basilica di Sant’Antonino, per il consueto momento di preghiera. “Per fare davvero i conti con la Shoah – ha evidenziato il sacerdote – non dobbiamo volgere solo lo sguardo al passato, ma anche ai comportamenti dell’uomo oggi. Occorre vigilare su noi stessi e gli altri, ricordare è espressione di umanità, è segno di civiltà, ma deve essere impegno nell’oggi per non calpestare più la dignità umana”.