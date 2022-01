“Volevo segnalare la pericolosità di Via Fornari che collega la Statale 45 a San Bonico. Sta diventando una vera e propria tangenziale”. Dopo l’articolo dell’ottobre scorso, continuano le segnalazioni sull’arteria di collegamento tra la strada Val Nure e la nuova rotatoria di Pittolo. Ci scrive un lettore che sostiene siano state inviate diverse mail con le foto delle auto finite nel canale al lato della carreggiata all’amministrazione comunale, senza ottenere risposte.

La lettera prosegue così: “Ho mandato svariate mail all’ufficio viabilità del comune di Piacenza con immagini di auto cadute nei canali della via rischiando la loro vita. Ora da quando hanno creato la rotonda della statale 45 hanno aumentato pericoli nella via, le auto non rispettano i limiti di velocità e di carico (a volte si vedono anche camion). Soprattutto in questo periodo con nebbia e ghiaccio è un pericolo per tutti, soprattutto per i residenti che non riescono nemmeno a portare a spasso i cani a piedi nella loro via. Il Comune non ha mai risposto a nessuna mail. Per questo scrivo a voi. Devono intervenire prima che qualcuno si faccia veramente male, installando autovelox, dossi o far accedere solo i residenti”.