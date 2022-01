In bici contro un’auto in sosta, trasportato in ospedale

E’ stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso un ciclista rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel pomeriggio del 13 gennaio in via Manfredi a Piacenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una vettura in sosta: finito a terra dopo l’impatto, è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza e condotto al pronto soccorso cittadino per accertamenti. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia locale.