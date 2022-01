In Cappella Ducale Corrado Tedeschi leggerà Dante sulle musiche di Marco Beretta

In occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, è confermato per domani, sabato 15 gennaio alle 21, presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese, lo spettacolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, con Corrado Tedeschi, attore televisivo e teatrale, e Marco Beretta, affermato direttore d’orchestra piacentino, il tutto con la regia di Alberto Oliva. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura e in particolare dalla biblioteca comunale Passerini Landi.

Corrado Tedeschi, in questo spettacolo, si avvicina a Dante con lo spirito di un appassionato che commenta e gioca con l’immaginario del Sommo Poeta. L’universo dantesco sarà riletto anche attraverso le musiche di Marco Beretta, che con il suo pianoforte accompagnerà lo spettatore a vivere le emozioni dell’intramontabile opera dantesca. Il pianoforte sarà lo strumento musicale che veicolerà i suoni che accompagnano e stimolano la declamazione del testo, dando maggiore risalto alle parole.

L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti Covid. Per informazioni è possibile telefonare allo 0523.492410, oppure scrivere a biblio.reference@comune.piacenza.it.