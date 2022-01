In fiamme il tetto di un’abitazione, intervengono i vigili del fuoco

Poco dopo le 22:30 di giovedì 13 gennaio si è sviluppato un incendio in una palazzina a Sarmato, in via Caduti della Libertà. Probabilmente le fiamme, che avevano intaccato la canna fumaria, si sono poi propagate nel sottotetto interessando una porzione del tetto.

Sul posto per domare il rogo la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, con il supporto dell’autoscala e di un’autobotte dalla caserma del comando provinciale di Strada Valnure. Non si registrano persone intossicate o ferite. Per gli accertamenti del caso sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Borgonovo; è in fase di valutazione da parte dei funzionari dei vigili del fuoco l’agibilità dell’immobile.