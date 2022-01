In una settimana oltre 5.400 controlli anti-Covid, sei persone sanzionate

Proseguono in tutta la provincia da parte delle forze dell’ordine le attività di monitoraggio e controllo dell’osservanza delle disposizioni anti-Covid: nella settimana dal 24 al 30 gennaio sono state controllate dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni 4.805 persone e 628 attività o esercizi commerciali, con l’impiego di 905 unità in 449 servizi. Cinque le persone sanzionate per violazione della normativa sul green pass, oltre ad un titolare di attività.

Dallo scorso 6 dicembre, data di entrata in vigore del D.L. 52 del 2021, e sino al 30 gennaio 2022 – i dati forniti dalla Prefettura – sono state controllate: 43.669 persone per verificare il possesso del green pass, di cui solo 66 sanzionate; 6.316 attività commerciali di cui 32 sanzionate (disponendo in un caso la chiusura provvisoria). In 23 casi, inoltre, sono state elevate sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuale. Sette invece le persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

“L’andamento della curva pandemica – l’appello della Prefettura – richiede ancora la massima attenzione e richiama tutti all’impegno e alla responsabilità per il rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni sanitarie al fine di contenere la diffusione del Covid”.