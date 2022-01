Inzaghi batte la Juve e si prende la Supercoppa: primo titolo in nerazzurro

Primo titolo in nerazzurro per Simone Inzaghi: la sua Inter ha conquistato la Supercoppa Italiana battendo a San Siro la Juventus per 2-1. E’ la terza vittoria in Supercoppa per il tecnico piacentino, che anche nelle altre due precedenti occasioni aveva superato proprio la formazione bianconera.

Juve che era passata in vantaggio al 25′ del primo tempo grazie ad una rete di testa di McKennie, raggiunta dieci minuti dopo da un rigore realizzato da Lautaro Martinez; l’1-1 ha resistito fino quasi al 120′, con il gol decisivo siglato da Alexis Sanchez nel secondo tempo supplementare a pochi secondi dal fischio finale. Grande la gioia di Inzaghi, al suo quarto trofeo da allenatore, che sta facendo benissimo nella sua prima stagione alla guida del club nerazzurro.