La Canottieri Ongina inaugura il 2022 sfidando la Ks Rent Trentino

E’ tempo di ritorno in campo per la Canottieri Ongina, che dopo le feste natalizie inaugura il 2022 agonistico scendendo in campo sabato alle 18 al palazzetto di Monticelli sfidando la Ks Rent Trentino. Il match è valevole per l’ultima giornata d’andata del girone C di serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni che cercherà di rimanere in scia della capolista Gabbiano Mantova (e difendere il secondo posto utile al pari del primo in chiave play off).

In base alle normative statali e federali in vigore e in relazione alla capienza consentita dell’impianto, per gli spettatori saranno disponibili 35 posti. Per accedere al palazzetto sono obbligatori Super Green Pass, mascherine FFP2; inoltre, è previsto il controllo della temperatura e vige il divieto di consumo di cibi e bevande per il pubblico.

Nella sosta natalizia, la Canottieri Ongina ha disputato un allenamento congiunto a Parma contro la Wimore Energy (vittoria in quattro set) e ora cerca i primi punti ufficiali del nuovo anno solare. “In questo periodo – commenta coach Bruni – siamo riusciti a recuperare i giocatori che avevano bisogno di riposo o che dovevano riprendersi da alcuni acciacchi. Non ci siamo mai dovuti fermare per Covid senza registrare positività, con solo un caso di isolamento fiduciario. Affronteremo una squadra che ha vinto il recupero contro Lagaris e che ha innestato nel proprio motore un opposto di esperienza come Massimo Maniero, importante sul gioco di palla alta. Per il resto, è una squadra che gioca veloce e che sfrutta il gioco al centro. Non mi aspettavo di trovare la Ks Rent Trentino in basso in graduatoria e probabilmente neanche loro stessi, ma so che vale molto di più e per questo mi attendo di sfidare una formazione di medio-alta classifica. Dovremo essere aggressivi in battuta per limitare li gioco al cento e organizzare bene la fase muro-difesa-contrattacco”.

L’AVVERSARIO – La Ks Rent Trentino è terz’ultima con undici punti all’attivo, gli ultimi tre centrati nel recupero della penultima giornata contro la “Cenerentola” Lagaris, battuta 3-0 in casa mercoledì scorso . Nell’occasione, senza i vari Thei, Zoppellari, Finke e Nanfitò, nel derby gli arancioni hanno schierato Consolini in regia, Maniero opposto, Polacco e Dietre in banda, Bressan e Paoli al centro e Pedrolli libero. Proprio Maniero è l’innesto d’esperienza per la Ks Rent Trentino, con il giocatore veneto classe 1980 e alto 2 metri e 10 centimetri che in carriera vanta anche una stagione in A1 con l’Antonveneta Padova (2008-2009) e un finale di stagione lo scorso anno in A3 a Porto Viro.

A presentare la partita è lo schiacciatore Davide Polacco. “Andremo ad affrontare Ongina – spiega il martello del Bolghera – senza grandi pressioni, rinfrancati dal successo di mercoledì sera. L’obiettivo è quello di ritrovare progressivamente il filo del nostro gioco in vista del girone di ritorno ed anche di integrare nel nostro gioco l’ultimo arrivato, l’opposto Massimo Maniero, che potrà essere molto utile”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Ks Rent Trentino saranno il primo arbitro Ilaria Zoffoli e il secondo arbitro Flavia Ravaioli.

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata d’andata del girone C di serie B maschile.

Policura Lagaris-Arredopark Dual Caselle (rinviata)

Volley Cavaion-Gabbiano Mantova

Valtrompia Volley-Acv Miners

Radici Cazzago-Unitrento Volley (rinviata)

Canottieri Ongina-Ks Rent Trentino

Mgr Grassobbio-Imecon Crema

LA CLASSIFICA –Gabbiano Mantova 26, Canottieri Ongina 25, Arredopark Dual Caselle 21, Unitrento Volley 20, Valtrompia Volley 16, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Radici Cazzago 12, Ks Rent Trentino 11, Volley Cavaion 9, Policura Lagaris 0.

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.