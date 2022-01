La Prefettura ‘bacchetta’ il Comune di Ferriere “Non confondere la collettività”

L’ordinanza – provocazione del Comune di Ferriere, che ‘vieta’ ai propri concittadini di ammalarsi quando la guardia medica non c’è, ha attirato l’attenzione della Prefettura di Piacenza, che ha ritenuto di dover chiarire come il provvedimento non abbia, di fatto, alcun valore se non quello ‘comunicativo’, e anzi invita a non confondere ulteriormente collettività ‘in tempi già difficili’. Ecco la nota inviata dagli uffici di via San Giovanni in redazione.

“In relazione al documento pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ferriere, di cui è stata data ampia risonanza mediatica, premesso che lo stesso, non protocollato né pubblicato nell’albo pretorio del comune, non è un’ordinanza sindacale, se non nell’aspetto, ma ha carattere puramente comunicativo. Per altro, la continuità assistenziale (già guardia medica) trova risposte, seppur meno prossime, h 24 nel servizio sanitario locale” si legge nel testo. “La collettività non deve essere ulteriormente confusa, nei tempi già difficili che stiamo vivendo, a motivo di forme di riorganizzazione del sistema sanitario, rese necessarie dalla situazione pandemica”.

L’ordinanza emessa dal sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi, come già scritto, è evidentemente una protesta contro la decisione di Ausl di sospendere il servizio di Guardia Medica, sia in alta Valnure che in alta Valtrebbia. Una decisione motivata dall’azienda dalla necessità di utilizzare tutto il personale alle attività delle Usca, sottolineando come non sia possibile coprire entrambe le attività vista la scarsità sia di medici che infermieri da assumere anche in periodo di emergenza.