La rassegna “Rido Sogno e Volo” prosegue con un omaggio a Dario Fo

Prosegue la rassegna di clown, teatro e circo contemporaneo “Rido Sogno e Volo”, organizzata da Manicomics Teatro presso il Teatro Open Space 360° di via Scalabrini a Piacenza. Venerdì 28 gennaio (ore 21) si terrà lo spettacolo “Il primo miracolo di Gesù Bambino” con Mathias Martinelli per la regia di Eugenio Allegri.

LO SPETTACOLO – Lo spettacolo è tratto da una delle opere più celebri di Dario Fo, “Mistero Buffo”, ed è irrimediabilmente legato alla figura del suo autore-attore, tanto che sembra impossibile riproporlo senza la sua presenza sulla scena. Una scommessa che Matthias Martelli e Eugenio Allegri hanno accettato, nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo spirito agli spettatori contemporanei. Un’operazione eseguita con l’esplicito consenso dello stesso Fo. Fra tutte le giullarate che compongono “Mistero Buffo” per Bellinzona si è scelto “Il primo miracolo di Gesù Bambino” che narra dell’emigrazione di Gesù e della sua famiglia da Betlemme, a seguito delle stragi degli innocenti di Erode, e di come il piccolo Gesù riesca a farsi accettare dai bambini ebrei di un’altra città inventando il miracolo degli uccellini fatti con la creta e poi dati alla vita col solo suo soffio. Una giullarata esilarante sui temi attualissimi dell’emigrazione, del lavoro e dell’integrazione costruita sull’inimitabile paradosso comico e grottesco del teatro di Fo.

Mathias Martinelli – attore, performer, giullare, autore – Ha vinto i premi Alberto Sordi, Locomix e Uanmensciò con Il mercante di Monologhi da lui scritto e interpretato. Ha calcato palcoscenici in Italia ed Europa con Mistero Buffo con la regia di Eugenio Allegri co- prodotto dal Teatro Stabile di Torino. E’ stato vincitore del Premio Nazionale di Cultura Frontino-Montefeltro. Per la Fondazione TRG ha scritto e interpretato Nel Nome del Dio Web. è stato ospite protagonista di Pierino e il Lupo insieme alla prestigiosa orchestra del Teatro Regio di Torino. Nell’ ottobre 2020 debutta con lo spettacolo Raffaello, il figlio del vento da lui scritto e interpretato, prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria e Doc Servizi, in collaborazione con Comune di Urbino, Amat Marche e Regione Marche. Ha debuttato nell’ottobre 2021 con il nuovo spettacolo. È autore dei libri “Il Mercante di Monologhi” (SuiGeneris Edizioni) “T’amo aspettando il contraccolpo” , “Nel nome del Dio Web” e “Raffaello. Il figlio del vento”, editi da Miraggi Edizioni.

INFO SPETTACOLI RASSEGNA “RIDO, SOGNO E VOLO” – Tutti gli spettacoli sono a pagamento: INTERO 12€ – RIDOTTO 8€ – SCOLASTICA 5€. Si richiede l’osservanza delle normative anti-Covid19 vigenti al momento degli spettacoli

CONTATTI – +39 3331741885; Facebook: @manicomics.teatro; Instagram: manicomics_teatro; www.manicomics.it