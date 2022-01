La Vetrina più bella di San Nicolò e Rottofreno, ecco i vincitori

Svelati i vincitori de “La Vetrina più Bella”, il concorso di Natale aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi dotati di vetrina, ubicate sui territori di Rottofreno e frazioni. Anche nella seconda edizione del concorso i negozi partecipanti dovevano vestire a festa la propria vetrina secondo la loro libera interpretazione e fantasia. Quest’anno le classifiche sono due: quelle della Giuria di Qualità (composta dalla vetrinista professionista Silvana Corradini, dall’Assessore del Comune di Rottofreno Stefano Giorgi e dai direttori Riccardo Delfanti di Altrimedia, Fabrizio Samuelli di Confesercenti e Gianluca Barbieri di Confcommercio) e quella del pubblico, che ha totalizzato ben 413 voti in tutto in un arco temporale dal 10 al 26 dicembre 2021.

Ecco i vincitori per la giuria di qualità: al primo posto lo storico negozio di abbigliamento da donna LB Abbigliamento di Patrizia Bossalini, ex aequo con l’altrettanto storico e conosciutissimo Raschiani Bike; al secondo posto Samalù Lingerie di Alessandra Galli, negozio di intimo e biancheria e al terzo posto “La Luna Le Stelle” di Simona Abramo, il negozio di bomboniere e articoli regalo vincitore della prima edizione del concorso nel 2020. Secondo i votanti online i tre vincitori sono stati: al primo posto Tres Jolie, il negozio di borse e accessori di Alida Cervini (59 voti), al secondo posto la “Parrucchiera Fermi Sabrina” (58 voti) e al terzo posto per la giuria popolare “Cartoleria Il Girotondo” (48 voti).

Il concorso di Natale è nato da un’idea di Promo PA, la società lucchese che ha in gestione la comunicazione e la promozione del progetto “Scopri Rottofreno…e Gragnano Trebbiense”, e aveva come obiettivo – nonostante il periodo particolarmente complesso per il commercio locale – quello di stimolare i negozianti dei due borghi coinvolti ad abbellire le proprie vetrine in modo da incentivare i cittadini a scegliere di compiere lì i propri acquisti.