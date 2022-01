La vita “ristretta” dei no vax: ecco i (pochi) posti dove andare senza green pass

Da martedì primo febbraio aumentano le restrizioni per chi non è provvisto di green pass: l’obbligo di possesso di certificato verde scatta anche per entrare negli uffici pubblici (ad esempio nel proprio Comune) o in banca, in ufficio postale. Per chi è senza vaccino (o senza un tampone negativo) si restringe dunque la possibilità di movimento soltanto ai servizi cosiddetti essenziali: ecco l’elenco tratto dalla TABELLA diffusa dal Governo.

DOVE SI PUO’ ACCEDERE SENZA GREEN PASS DAL PRIMO DI FEBBRAIO (divisi per categorie):

COMMERCIO – Accesso a esercizi (specializzati e non) di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, prodotti surgelati o bevande, escluso in ogni caso il consumo sul posto.

Accesso a farmacie, parafarmacie ed esercizi che vendono farmaci non soggetti a prescrizione medica, dispositivi medici o articoli igienico-sanitari.

Accesso a esercizi specializzati che vendono al dettaglio articoli medicali e ortopedici.

Acquisto di carburante in pompe di benzina o altri esercizi specializzati.

Acquisto al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Accesso a esercizi che vendono materiale per ottica.

Accesso a esercizi che vendono al dettaglio animali domestici e alimenti per animali domestici.

UFFICI PUBBLICI – Uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, di prevenzione e repressione degli illeciti; uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittima di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci o per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Accesso nei tribunali delle parti del processo e dei testimoni.

SANITA’ – Accesso degli utenti a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Accesso alle strutture sanitarie veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.

Accesso alle cerimonie civili e religiose.

MOBILITA’ – Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea).

Spostamenti con mezzo proprio (incluso il noleggio di autovetture fino a 9 posti, a breve o lungo termine, senza conducente).

Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus).

Trasporto scolastico dedicato, dai 12 anni compiuti.