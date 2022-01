Lavori edili in via Calzolai, limitazioni dall’1 febbraio al 31 luglio

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire l’esecuzione di lavori edili e di manutenzione di un edificio, dalle ore 6 di martedì 1 febbraio alle ore 19 di domenica 31 luglio, in via Calzolai nell’area antistante il civico 63, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione, mentre nel tratto compreso tra i civici 65 e 69, oltre al divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati è istituito il senso unico alternato. Nelle restanti parti di carreggiata non interessate dal cantiere i veicoli potranno circolare nel doppio senso di marcia.

Inoltre, per consentire l’esecuzione dei lavori di potatura di una pianta, in via Sforza Fogliani, nel tratto compreso tra i civici 2 e 10, dalle 7.30 alle 17.30 di mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata e quello di circolazione, mentre nella stessa via, nei tratti non interessati dal cantiere, è ugualmente istituito il divieto di circolazione (con esclusione però dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia).

Infine, per consentire lo svolgimento delle operazioni di smontaggio di una gru, dalle ore 6.30 di giovedì 10 febbraio fino al termine delle operazioni di rimozione della stessa, in via Verdi, nel tratto compreso fra l’incrocio formato con via S. Franca e quello con Corso Vittorio Emanuele, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione, mentre nel tratto compreso fra l’intersezione stradale formata con via S. Franca e il civico 16 (lato ristorante) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Tutte le operazioni di smontaggio e trasporto della gru saranno effettuate nelle prime ore del mattino e supportate da movieri che, all’occorrenza, provvederanno a interrompere temporaneamente la circolazione anche di pedoni e velocipedi.