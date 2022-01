Lavori edili in via Scarabelli, il 27 gennaio divieto di sosta e circolazione

L’amministrazione comunale di Piacenza comunica che, per consentire la rimozione di una gru da un cantiere edile, dalle ore 6 alle 12 di giovedì 27 gennaio, nel tratto di via Scarabelli compreso tra i civici 8 e 13 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e il divieto di circolazione.

Nei restanti tratti della via non interessati dal cantiere, i soli residenti, fruitori di posto auto, mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.