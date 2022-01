Le giovani del Cadeo Carpaneto di scena ai campionati italiani di ciclocross

Missione tricolore in arrivo per il Cadeo Carpaneto, sodalizio piacentino di scena domani (sabato 8 gennaio) ai Campionati italiani di ciclocross a Variano di Basiliano (Udine).

In gara tre frecce “rosa” per la squadra del presidente Mauro Veneziani: guidate da Domingo Copelli, saliranno in sella l’Esordiente secondo anno Valentina Bravi (recente vincitrice del circuito Master Cross Emilia Romagna e più volte sul podio nella stagione) e le Allieve secondo anno Marisol Dalla Pietà (altra atleta in evidenza nelle varie gare stagionali) e Martina Barbiero, uno dei volti nuovi 2022 del Cadeo Carpaneto. Alle 14 il via per le Esordienti, seguite un’ora più tardi dalle Allieve.