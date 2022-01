Nell’ambito della manifestazione espositiva “Pantheon” e “Giocattolo Vintage” ospitata nel weekend presso i padiglioni di Piacenza Expo, è presente anche una delegazione di “Piacenza Bricks” che espone le proprie realizzazioni costruite con i mattoncini Lego (Ingresso gratuito).

Negli stand di espositori e venditori trovano spazio vari personaggi: da quelli iconici del mondo Disney a quelli dei Ghostbusters, passando per i personaggi Marvel e DcComics, fino alle action figure delle Tartarughe Ninja e di Masters of the Universe. E poi giocattoli e bambole d’epoca, soldatini, modellismo dinamico e statico, aereo, automobilistico, navale, ferroviario, militare e meccanico.

di 10 Galleria fotografica Mostra Giocattolo Vintage - Piacenza Expo









MOSTRA DEL GIOCATTOLO VINTAGE – 29-30 gennaio

Orario domenica 30 gennaio: 9.00-14.00 Ingresso gratuito.

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO