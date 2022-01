L’ex mercato ortofrutta demolito: in arrivo parcheggio da 200 posti. Ma c’è l’esposto alla Corte dei Conti

Uno spazio per quasi 200 posti auto nel comparto nord est della città, particolarmente deficitario di parcheggi. Proseguono i lavori del cantiere tra via Colombo, la stazione delle corriere nell’area ex caricatore e la ferrovia di Piacenza. L’intervento di riqualificazione – che nasce dall’accordo di programma tra Comune di Piacenza e Terrepadane – riguarda l’ex mercato ortofrutta dove la demolizione delle vecchie e fatiscenti strutture è iniziata alla fine di novembre. Nelle foto dall’alto la situazione dell’area con le ruspe al lavoro per sgomberare le macerie.

Nel parcheggio che verrà realizzato troveranno spazio 194 posti auto ( di cui 10 riservati rosa e 4 riservati gialli), 9 posti moto, 36 posti bici, e la predisposizione per una successiva posa di colonnine per alimentare veicoli elettrici su 29 stalli. I lavori – tra demolizione e realizzazione dei posti auto – vedono un costo di 800mila euro, che non tengono conto per il momento dell’area di 3mila metri quadrati destinata, in base all’accordo di programma con Terrepadane, alla costruzione di un albergo.

“Entro la fine di gennaio – spiega l’assessore Erika Opizzi – verrà portata in consiglio comunale la variante urbanistica che cambierà la destinazione d’uso dell’area, da produttiva a servizi, un passaggio propedeutico alla realizzazione del parcheggio. Opera che, da contratto, dovrebbe richiedere 5 mesi, ma il nostro auspicio è di vederla realizzata in tempi più rapidi”. “Come amministrazione siamo soddisfatti di poter riqualificare un’area oggetto di degrado – commenta Opizzi -, questo anche in vista del recupero dell’ex Berzolla come sede degli uffici comunali dell’urbanistica, edilizia, ambiente, commercio e patrimonio, entro dicembre 2023”.

L’ESPOSTO CONTRO IL PROGETTO – Da segnalare che contro il progetto e la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo è stato presentato il 2 gennaio un esposto alla Corte dei Conti dell’Emilia Romagna da parte dello studio legale Fantigrossi, per conto dell’Associazione Fondo Ambiente e Territorio di Piacenza che fin dall’inizio si è opposta alla riqualificazione dell’area. Nell’esposto si sostiene che “allo stato attuale non esiste una convenzione, o un atto equivalente, che autorizzi l’esecuzione dell’opera pubblica del parcheggio da parte di Terrepadane, che non ha allo stato alcun titolo per operare su edifici e aree che non sono di sua proprietà. L’accordo con i privati stipulato il 30 aprile 2021 non è efficace e lo diventerà soltanto se sarà confermato in sede di approvazione del PUG (ad oggi non ancora adottato)”.

Vengono altresì contestati presunti danni erariali: “L’accordo del 30 aprile 2021 non contiene alcuna stima del valore economico dell’ex mercato ortofrutticolo in base alla sua consistenza, stato di conservazione, ubicazione, destinazione urbanistica e potenzialità edificatoria, né un raffronto tra le perdite, i costi e le utilità del Comune e di Terrepadane. Al fine di valutare la sussistenza e l’adeguatezza della convenienza pubblica dell’accordo anche sulla base di elementi concreti e misurabili e non soltanto della discrezionalità politica, la stima dei beni comunali e dei loro usi è indispensabile” I promotori dell’esposto ritengono che “l’esecuzione di quest’intervento abbia comportato e comporti danni ingenti all’erario comunale sia in termini finanziari sia di consistenza del patrimonio edilizio ed urbanistico, perdita già verificatasi con la demolizione dell’ex mercato ortofrutticolo”.