Lite fra giovanissimi in centro, uno finisce al pronto soccorso

Una lite che ha coinvolto diversi ragazzi – tutti giovanissimi – è scoppiata nel pomeriggio del 20 gennaio in centro a Piacenza, tra via Risorgimento e via Cavour. Da chiarire i contorni dell’accaduto: un giovane, soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, è stato condotto al pronto soccorso cittadino per accertamenti.

Sul posto le volanti della polizia, insieme ai carabinieri del radiomobile (nelle foto). Sul movimentato episodio sono in corso gli accertamenti del caso.