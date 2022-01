Lite in via Campagna, ferito con un taglierino un 30enne

Nella tarda mattinata, poco prima delle 13 di sabato 22 gennaio, una lite fra due uomini è scoppiata in via Campagna. Al culmine della contesa, uno dei due ha estratto un cutter ferendo l’altro con tre fendenti. Sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118.

Il ferito, un trentatreduenne, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al vicino Pronto Soccorso per essere medicato. La prognosi è di tre settimane, a seguito delle ferite riportate. Per far luce sui fatti sono intervenuti gli agenti delle volanti del 113 con due pattuglie. Alla base della lite vi sarebbero futili motivi; l’aggressore si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Indagini sono in corso.