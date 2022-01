Lutto nel clero, addio a don Dante Concari

E’ deceduto nelle prime ore del 22 gennaio 2022 don Dante Concari. Nato il 16 aprile 1928 a Baselicaduce (Fiorenzuola d’Arda), è stato ordinato sacerdote il 7 giugno 1952. Agli inizi del suo servizio ha svolto l’incarico di collaboratore parrocchiale a Pontenure; successivamente – nel 1960 – è stato parroco di Costageminiana (Parma).

Nel 1970 è stato nominato parroco di Ponte dell’Olio. Nel 1993 viene trasferito a Bardi (PR) in qualità di parroco moderatore. Nel 2004 conclude questo servizio restando nella stessa parrocchia come collaboratore. Da alcuni anni si era ritirato dal ministero e risiedeva presso la Casa del Clero “Cerati”, in Piacenza.

In un successivo avviso saranno comunicati data e luogo del funerale.