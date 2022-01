Marisol della Pietà (Cadeo Carpaneto) in evidenza nel Trofeo Lombardia-Piemonte: seconda nel ciclocross

Brillante secondo posto a Solbiate Olona (Varese) per Marisol Dalla Pietà, atleta alessandrina del sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto in evidenza nella gara di ciclocross valida per il circuito Trofeo Lombardia-Piemonte. Per Marisol, una bella prova che ha portato alla piazza d’onore nella categoria Donne Allieve alle spalle della campionessa italiana Arianna Bianchi (Guerciotti Development), mentre il podio è completato da Greta Pighi, piacentina della Cicli Fiorin sempre leader del circuito.

Risultati

Donne Allieve: 1° Arianna Bianchi (Guerciotti Development), 2° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto), 3° Greta Pighi (Cicli Fiorin), 4° Greta Lazzari (Cicli Fiorin), 5° Giulia Zambelli (Valcar-Travel & Service), 6° Giovanna Rogora (Team Valle Olona), 7° Giorgia Porro (Cicli Fiorin), 8° Daria Durante (Bonfanti Racing Team), 9° Ellis Lazzarin (Busto Garolfo), 10° Chantal Cuaz (Cicli Fiorin).

Nella foto, Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) in primo piano