Montereggio, 60enne cade dal ponte. Soccorso con l’eliambulanza

Incidente a Montereggio di Farini, in alta Val Nure, poco prima delle 13 di sabato 8 gennaio 2022: un uomo è caduto da un’altezza di quattro metri in corrispondenza di un ponticello tra due edifici diroccati. Secondo una prima ricostruzione, un 62enne che si era appoggiato sulla parapetto (nelle foto sotto) è precipitato, forse a causa del cedimento della barriera, nel sottostante ruscello da un’altezza di circa quattro di metri.

Subito alcuni testimoni oculari hanno avvertito la centrale del 118, che ha fatto arrivare sul posto i tecnici del Soccorso Alpino, l’elisoccorso EliPavullo, automedica ed ambulanza del 118 da Farini, carabinieri e vigili del fuoco del nucleo Saf.

L’uomo, con un trauma cranico ed altre contusioni, è rimasto cosciente ed è stato recuperato e trasportato fino all’elicottero, che è successivamente decollato in direzione dell’Ospedale Maggiore di Parma. Non si trova in pericolo di vita.