Obbligo vaccinale, a Pc Expo accesso libero per gli over 50 per prime e terze dosi

Obbligo vaccinale, a Piacenza Expo accesso libero per gli over 50 per prime e terze dosi, a partire da giovedì 20 gennaio. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. Come annunciato la scorsa settimana, da oggi (18 gennaio) è ripartito l’hub vaccinale all’ente fiera. L’obiettivo è di raggiungere 4mila dosi al giorno.

Al momento la percentuale di copertura della terza dose è pari al 54,2%, Ausl confida di completare la somministrazione entro la metà di febbraio. In attesa di un nuovo Open Day riservato ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (la data sarà comunicata dalla Regione in questi giorni), sono in programma sedute programmate a Piacenza e nei punti vaccinali periferici con la presenza di medici pediatri. A Piacenza si terranno nei giorni: 18-19-22-25-27-28-29 gennaio. A Fiorenzuola il 21-23-28-30 gennaio, a Castel San Giovanni il 20-22-29 gennaio.

Le informazioni a riguardo sono consultabili e costantemente aggiornate sul sito aziendale dedicato www.covidpiacenza.it.