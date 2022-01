Officina delle Idee, nuovo incontro dedicato all’urbanistica con gli architetti Ponzini e Benedetti

Venerdì 22 gennaio, alle 18, Officina delle Idee propone, nel ciclo di webinar e tavole rotonde La Città nella Città, un incontro dedicato al tema dell’architettura e dell’urbanismo:

“Piacenza. Spazi in abbandono e risorse urbanistiche e architettoniche non valorizzate, problemi e proposte”.

Scopo dell’incontro è analizzare le problematiche relative alla nostra città e individuare possibili proposte di valorizzazione e destinazione. Intervengono Carlo Ponzini, architetto e docente universitario di nanotecnologie per l’architettura e Stefano Benedetti, già architetto per il Comune di Piacenza e attivista sui temi del degrado e del recupero.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati. L’incontro si svolgerà via Zoom e sarà possibile seguirlo connettendosi tramite link evento:

https://us02web.zoom.us/j/82516620918?pwd=TEFBVjVFRnQ1dDNTOGN0WUlWQ1BwUT09

I prossimi incontri riguarderanno l’ambiente, la partecipazione e la cultura. Programmi, ospiti e link sono via, via consultabili su https://www.facebook.com/officinadelleideepiacenza @officinadelleideepiacenza