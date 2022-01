Oltre 200 firme per sostenere Castelli alle primarie. “Piacenza ha bisogno della sua esperienza e capacità”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a sostegno della candidatura di Massimo Castelli, sindaco di Piacenza, alle primarie del centrosinistra. L’appello è firmato da diversi partecipanti al percorso di Alternativa per Piacenza.

Esperienza, carattere, sensibilità, visione del futuro, capacità di ascoltare le persone e capacità di decidere nel loro interesse, nel loro reale, concreto interesse al di là delle dinamiche di partito. Questo serve a Piacenza. Serve un sindaco forte, dirompente, senza fronzoli, che arrivi dalla comunità e che sia abituato a lavorare duro per la comunità. La città ne ha bisogno come l’aria, in questo periodo più che mai; e siamo convinti di avere “in casa” la persona giusta: Massimo Castelli. In tanti anni da amministratore “di montagna” come sindaco di Cerignale, ma anche alla guida dell’Anci piccoli comuni a livello nazionale, ha sempre dimostrato di appartenere al centrosinistra come valori, sensibilità, visione; ma ha anche dimostrato di essere un uomo libero, libero da vincoli partitici, libero di fare le scelte che ritiene giuste per la comunità, per i suoi concittadini, per il mondo produttivo, gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti da troppo tempo lasciati in disparte; libero di relazionarsi con tutti, a tutti i livelli, dalle persone più semplici ai vertici della società. Ed è davvero ciò di cui questa città ha bisogno.

Una persona come Massimo Castelli, che parla la lingua di tutti ed è abituato a rimboccarsi le maniche, è ciò di cui Piacenza ha bisogno. Un amministratore con anni di esperienza diretta sul campo, in grado di coniugare la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico in un moderno progetto che veda Piacenza e il suo Comune come parte integrante di un territorio ricco, complesso, splendido. Una persona con la sensibilità e lo “spirito” giusto per guidare una comunità inclusiva, che non lascia indietro nessuno, per relazionarsi con i giovani in modo costruttivo e per costruire un welfare innovativo e di qualità volto alla tutela delle fasce deboli e allo sviluppo dei servizi sociali e sanitari per gli anziani, per valorizzare e potenziare una sanità pubblica ricca di eccellenze, per rilanciare Piacenza sul piano culturale e turistico nel panorama nazionale (come merita!), per riportare al centro dell’azione di governo della città, e senza preconcetti ideologici, temi cruciali come i diritti, la legalità e la sicurezza dei cittadini.

Piacenza ha bisogno di Massimo Castelli, ed è per questo che gli chiediamo di mettersi al servizio della città e di candidarsi alle primarie del centrosinistra.

