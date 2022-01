Pallacanestro Fiorenzuola, risoluzione consensuale con Cipriani

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto che la legava alle prestazioni di Leonardo Cipriani, guardia/ala classe 2000. Arrivato nello sciame dei Fiorenzuola Bees ad inizio stagione, Cipriani ha totalizzato 5,5 punti di media in 16,3 minuti di utilizzo medio nelle 15 partite da lui disputate con la maglia gialloblu della squadra del Presidente Stefano Alberti.

“A Leonardo ”Cip” – si legge in una nota – il ringraziamento da parte di tutta Pallacanestro Fiorenzuola 1972 per i mesi trascorsi insieme, per l’impegno e la professionalità, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e sportivo”.