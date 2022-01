Paola De Micheli responsabile nazionale del Pd per l’attuazione del Pnrr

Responsabile nazionale del Partito Democratico per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è l’incarico affidato dal segretario Enrico Letta alla parlamentare piacentina dem Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Una missione importante perchè riguarda i progetti del Pnrr dall’Italia per rilanciarne l’economia dopo la pandemia, su diverse direttrici di sviluppo definite “missioni”, le prinicipali riguardano la transizione energetica e verde, la salute e la digitalizzazione del paese. Il Pnrr fa parte del programma dell’Unione europea noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea. All’Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi (70 in sovvenzioni a fondo perduto e 121 in prestiti).

Paola De Micheli ha annunciato sui social l’incarico ringraziando Letta: